إشبيلية يقيل مدربه الأرجنتيني سامباولي من منصبه

أعلن نادي إشبيلية الإسباني إقالة الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني للفريق، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية والتي تسببت في وجود الفريق على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط في بطولة الدوري.

وجاءت إقالة سامباولي، الذي عاد لقيادة الفريق في ولاية ثانية في أكتوبر الماضي، بعد الهزيمة صفر - 2 أمام خيتافي يوم الأحد الماضي.

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وفاز إشبيلية بمباراتين فقط من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري الإسباني، وخسر أربع مباريات.

وذكر إشبيلية في بيانه: أنهى النادي عقد المدرب خورخي سامباولي بعد خسارة الفريق أمام خيتافي، وهي التي وضعت الفريق مجددا على حافة مراكز خطر الهبوط.

وأضاف: حقيقة أن الفريق لم ينجح في الخروج من المراكز المتأخرة منذ تعيين المدرب والصورة التي ظهر عليها الفريق في المباريات الأخيرة جعلت النادي يتخذ هذا القرار من أجل إظهار رد فعل في الـ12 مباراة المتبقية في الدوري.

وقاد سامباولي إشبيلية لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، لكن المدرب الجديد الآن سيقود الفريق في المواجهة المقبلة بالبطولة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.