الإصابة تحرم منتخب النرويج من أهداف هالاند

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم يوم الثلاثاء غياب المهاجم إرلينغ هالاند عن مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا وجورجيا بسبب إصابة في الفخذ.



وأصيب هالاند خلال فوز مانشستر سيتي 6-صفر على بيرنلي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت عندما أحرز ثلاثة أهداف.



ويعيش هالاند، الذي سجل 21 هدفا في 23 مباراة مع النرويج، حالة تألق هذا الموسم وأحرز 42 هدفا مع سيتي في كل المسابقات منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند في يونيو الماضي.



وقال أولا ساند طبيب منتخب النرويج: بعد الخضوع لفحوص أمس، بات من الواضح أنه لن يشارك في المباراتين أمام إسبانيا وجورجيا. من الأفضل أن يتابع حالته الصحية مع ناديه.



وتلعب النرويج في المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية مع قبرص وجورجيا وأسكتلندا وإسبانيا. وستلعب في ملقا يوم السبت قبل السفر لمواجهة جورجيا يوم الثلاثاء.



وقال ستيل سولباكن مدرب النرويج: تعامل إرلينغ بصعوبة مع الأمر عندما أدرك أنه لن يلعب مع الفريق. لحسن الحظ لا تزال هناك ثقة ومواهب ووحدة في التشكيلة لحصد النقاط في المباراتين المقبلتين.

مادة اعلانية