التوغولي أديبايور يعلن اعتزاله

أعلن التوغولي إيمانويل أديبايور المهاجم السابق لفريقي أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين لكرة القدم اعتزاله، وذلك في عمر الـ 39 عاما.

وسبق للتوغولي الدولي السابق أديبايور اللعب أيضا لريال مدريد الإسباني وتوتنهام وكريستال بالاس الإنجليزيين، خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2001 مع فريق ميتز الفرنسي.

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وكان أديبايور قد رحل عن ميتز لينضم إلى موناكو عام 2003، وحينها جذب أنظار آرسين فينغر المدير الفني لأرسنال حينذاك، والذي ضمه إلى صفوف الفريق في يناير 2006 .

وتردد أن مانشستر سيتي دفع 25 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) لضمه في يوليو 2009، وقد سجل في شباك أرسنال في مواجهة بين الفريقين في سبتمبر من ذلك العام.

وانضم أديبايور إلى ريال مدريد الإسباني لفترة إعارة قصيرة في يناير 2011 بعد أن خرج من حسابات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في مانشستر سيتي حينذاك، ثم انتقل بعدها إلى توتنهام، بعقد إعارة في البداية، في أغسطس من العام نفسه.

وبعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين في سبتمبر 2015، لعب أديبايور لكريستال بالاس ثم اسطنبول باشاك شهير وقيصري سبور وأوليمبيا، قبل أن يعود لتوغو حيث انضم لفريق سيماسي في يوليو 2021 .

وأعلن أديبايور اعتزاله عبر مقطع فيديو نشره بحسابه على تطبيق "إنستغرام"، وقد كتب :مسيرتي كرياضي محترف كانت رحلة مذهلة.

وأضاف: "شكرا لجماهيري على تواجدهم معي في كل خطوة بالطريق. أشعر بالامتنان الشديد على كل شيء، والحماس لما هو قادم."