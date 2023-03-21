بالاس يستعين بالعجوز هودسون بعد إقالة فييرا

أعلن كريستال بالاس أنه أعاد تعيين روي هودسون لتدريب الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، خلفا للمدرب باتريك فييرا وحتى نهاية الموسم الجاري.



وسيتولى المدرب البالغ عمره 75 عاما المسؤولية بعد إقالة فييرا الأسبوع الماضي بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، ويتقدم بالاس حاليا بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.



وبالاس هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي فوز في 2023، حيث تعادل خمس مرات وخسر في سبع مباريات، ويعود انتصاره الأخير في المسابقة إلى 31 ديسمبر عندما تفوق 2-صفر على بورنموث، بينما يحتل المركز 12 برصيد 27 نقطة قبل آخر عشر

جولات.



وسيتولى هودسون المسؤولية بهدف إبقاء بالاس في دوري الأضواء، وهي المهمة التي حققها في أربعة مواسم متتالية مع النادي

اللندني خلال الفترة 2017-2021.



وبدأ هودسون مسيرته كمدرب في 1976 في السويد، وتولى تدريب العديد من الفرق منها إنتر ميلان ومالمو وبلاكبيرن روفرز وليفربول ووست بروميتش ألبيون وفولهام ومنتخب سويسرا ومنتخب إنجلترا.



ومن المنتظر أن تكون أول مباراة للمدرب هودسون في منصبه أمام ليستر سيتي في أول أبريل، وعقب انتهاء التوقف الدولي.

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