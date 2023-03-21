توتنهام ينوي التخلص من مدربه الإيطالي كونتي

كشفت تقارير إخبارية أن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يبدو بصدد إقالة أنطونيو كونتي من منصب المدير الفني للفريق خلال أيام.

ويتولى كونتي تدريب توتنهام منذ 16 شهرا فقط، وذكرت صحيفة "التلغراف" أن حالة الغضب التي أظهرها عقب المباراة التي انتهت بالتعادل مع ساوثهامبتون 3 - 3 يوم السبت الماضي، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة له لدى مسؤولي النادي الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وخرج توتنهام مؤخرا من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك من دوري أبطال أوروبا، ثم شاهد كونتي فريقه يتلقى هدفين خلال آخر 13 دقيقة من مباراته أمام ساوثهامبتون وهو ما أثار غضبه.

ووجه كونتي خطابا غاضبا للاعبيه، الذين وصفهم بـ "الأنانيين"، ورفض اعتبار أن حالة الضبابية بشأن مستقبله تعد عذرا لإخفاق الفريق في إنهاء فترة الصيام عن التتويج بالألقاب، والمستمرة منذ عام 2008.

ومن المفترض أن ينتهي عقد المدرب الإيطالي في الصيف، ولم يحسم موقفه بشأن تمديد التعاقد مع النادي.