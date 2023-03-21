فينالدوم: أنا أفضل حالاً مع كومان مقارنة بفان غال

قال جورجينيو فينالدوم لاعب وسط منتخب هولندا لكرة القدم إن شعورا أفضل بشأن الفريق يراوده بقياده المدرب رونالد كومان مقارنة بسابقه لويس فان غال.

وفي أول تشكيلة يعلنها منذ توليه المسؤولية خلفا لفان غال، استدعى كومان لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما قبل مواجهة فرنسا وجبل طارق يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين على الترتيب في تصفيات بطولة أوروبا.

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واستبعد فان غال لاعب الوسط، الذي أصيب بكسر في الساق العام الماضي، من تشكيلته لكأس العالم إذ أنه لم يكن يشارك بصورة أساسية مع باريس سان جيرمان الذي أعاره إلى روما الإيطالي.

وقال فينالدوم إنه كان يتمنى سرا عودة كومان، الذي أتم عامه الستين يوم الثلاثاء، لتدريب هولندا بعدما استقال لتولي تدريب برشلونة قبل بطولة أوروبا الأخيرة وحاول كومان التعاقد مع فينالدوم في برشلونة من ليفربول، وقال اللاعب إنه لم ينس تلك المحاولات.

وأبلغ الصحفيين يوم الثلاثاء "للأسف، لم يفلح هذا. علاقتنا تعود إلى فترتنا في فينوورد".

وقال فينالدوم إن علاقته مع فان غال (71 عاما) أكثر تعقيدا بعدما تألق في كأس العالم 2014 بقيادة المدرب الذي استبعده العام الماضي لكن لاعب الوسط شدد على عدم وجود ضغائن.

وقال "تقبلت ذلك في حينها، وتحدثنا بهذا الشأن. أنا ممتن كذلك لفان جال لما يمثله في مسيرتي. ليس الأمر وكأنني لا أحبه الآن أو أنني لا أراه مدربا جيدا، لكن يراودني شعور أفضل مع كومان مقارنة

مع فان غال".