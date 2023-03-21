اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هولندا مالين
مالين في مباراة سابقة مع منتخب هولندا

كومان يضم مالين وفيرمان إلى قائمة هولندا

أمستردام - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اختار رونالد كومان مدرب هولندا استدعاء دونيل مالين وجويل فيرمان لتشكيلة المنتخب يوم الثلاثاء بعدما تعرض لضربة بغياب لاعب الوسط فرينكي دي يونغ عن أول جولتين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وخرج دي يونغ من التشكيلة يوم الاثنين بعد التعرض لإصابة خلال اللعب مع برشلونة أمام ريال مدريد في مباراة قمة بالدوري الإسباني مساء يوم الأحد.

وانضم فيرمان لاعب أيندهوفن للتشكيلة لتعويض دي يونغ، بينما اختار كومان مالين مهاجم بروسيا دورتموند بعد خروج ستيفن برخفاين من التشكيلة بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وتبدأ هولندا مشوارها في التصفيات يوم الجمعة في ضيافة فرنسا في باريس ثم تلعب على أرضها مع جبل طارق في روتردام يوم الاثنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بلينكن: الصين لا تشعر بأي مسؤولية لمحاسبة الكرملين على الفظائع في أوكرانيا بلينكن: الصين لا تشعر بأي مسؤولية لمحاسبة الكرملين على الفظائع في أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط