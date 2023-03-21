كومان يضم مالين وفيرمان إلى قائمة هولندا

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اختار رونالد كومان مدرب هولندا استدعاء دونيل مالين وجويل فيرمان لتشكيلة المنتخب يوم الثلاثاء بعدما تعرض لضربة بغياب لاعب الوسط فرينكي دي يونغ عن أول جولتين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.
وخرج دي يونغ من التشكيلة يوم الاثنين بعد التعرض لإصابة خلال اللعب مع برشلونة أمام ريال مدريد في مباراة قمة بالدوري الإسباني مساء يوم الأحد.
وانضم فيرمان لاعب أيندهوفن للتشكيلة لتعويض دي يونغ، بينما اختار كومان مالين مهاجم بروسيا دورتموند بعد خروج ستيفن برخفاين من التشكيلة بسبب معاناته من إصابة في الركبة.
وتبدأ هولندا مشوارها في التصفيات يوم الجمعة في ضيافة فرنسا في باريس ثم تلعب على أرضها مع جبل طارق في روتردام يوم الاثنين.
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