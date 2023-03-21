اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبابي
مبابي لعب 66 مباراة مع منتخب فرنسا

مبابي يوافق على قيادة منتخب فرنسا

باريس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية فرنسية مساء يوم الاثنين أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان البالغ عمره 24 عاما وافق على شارة قيادة منتخب فرنسا خلفا للحارس هوغو لوريس.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن مبابي، هداف كأس العالم الأخيرة، وافق على حمل الشارة بعد الحديث إلى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا.

وكان مبابي ضمن المرشحين لقيادة منتخب فرنسا بعد اعتزال الحارس لوريس اللعب الدولي مع بلاده في يناير وبعد أسابيع من الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر الفريق أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وخاض مبابي 66 مباراة دولية مع فرنسا، وساهم في إحراز لقب كأس العالم 2018 واحتلال المركز الثاني في نسخة 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بلينكن: الصين لا تشعر بأي مسؤولية لمحاسبة الكرملين على الفظائع في أوكرانيا بلينكن: الصين لا تشعر بأي مسؤولية لمحاسبة الكرملين على الفظائع في أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط