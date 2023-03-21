مبابي يوافق على قيادة منتخب فرنسا

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كشفت تقارير إعلامية فرنسية مساء يوم الاثنين أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان البالغ عمره 24 عاما وافق على شارة قيادة منتخب فرنسا خلفا للحارس هوغو لوريس.
وقالت صحيفة "ليكيب" إن مبابي، هداف كأس العالم الأخيرة، وافق على حمل الشارة بعد الحديث إلى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا.
وكان مبابي ضمن المرشحين لقيادة منتخب فرنسا بعد اعتزال الحارس لوريس اللعب الدولي مع بلاده في يناير وبعد أسابيع من الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر الفريق أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
وخاض مبابي 66 مباراة دولية مع فرنسا، وساهم في إحراز لقب كأس العالم 2018 واحتلال المركز الثاني في نسخة 2022.
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