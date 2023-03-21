مطالبة الحكام في إنجلترا بالسماح للاعبين بكسر صيامهم

ذكرت شبكة (سكاي سبورتس) يوم الثلاثاء أنه حدثت مطالبة لحكام كرة القدم في إنجلترا بالسماح للاعبين بكسر صيامهم أثناء المباريات عندما يأتي موعد الإفطار خلال شهر رمضان.

وقال التقرير إن لجنة الحكام طالبت بإيقاف المباراة والسماح للاعبين بالإفطار عن طريق تناول السوائل أو المكملات الغذائية.

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وأضاف التقرير أنه جرى تشجيع الحكام على التعرف قبل بداية المباراة على اللاعبين الراغبين في الإفطار خلال سير اللقاء، مع محاولة تحديد موعد تقريبي لذلك.

ومن المنتظر أن يساعد هذا القرار العديد من النجوم المسلمين في الدوري الممتاز ومنهم محمد صلاح مهاجم ليفربول ورياض محرز جناح مانشستر سيتي ونجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

وسبق وأن اتفق ليستر سيتي وكريستال بالاس مع غراهام سكوت حكم مباراتهما في الدوري الممتاز قبل عامين على إيقاف المباراة لكي يتناول ويسلي فوفانا وشيخو كوياتي الإفطار.

وتمهل فيسنتي جوايتا حارس بالاس في تنفيذ ركلة مرمى بعد حوالي 30 دقيقة من اللعب لكي يكسر ثنائي ليستر صيامهما مع حلول موعد الإفطار في المباراة التي أقيمت في ملعب كينغ باور.