الألماني أوزيل يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن النجم الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل اعتزال كرة القدم يوم الأربعاء عقب مسيرة حافلة بالإنجازات.

وقرر أوزيل (34 عاماً) الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014 إنهاء مسيرته الحافلة وقال في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: بعد دراسة متأنية، أعلن اعتزالي بشكل فوري من كرة القدم الاحترافية، كان لي الشرف أن أكون لاعب كرة قدم محترفا لحوالي 17 عاما وممتن للغاية لهذه الفرصة.

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وأشار: لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة تعرضت أيضا لبعض الإصابات، أصبح من الواضح بشكل أكبر أنه حان وقت مغادرة المحطة الكبيرة لكرة القدم.

وجاءت آخر تجربة لأوزيل مع نادي إسطنبول باشاك شهير، ونفت إدارة النادي الشهر الماضي أن يكون اللاعب الألماني في طريقه للاعتزال.

وبدأ أوزيل مسيرته عبر بوابة شالكه في 2006 ثم قضى عامين مع فيردر بريمن لكنه رحل في 2010 إلى ريال مدريد الإسباني وبعدها قضى ثمانية أعوام في صفوف أرسنال الإنجليزي بين عامي 2013 و2021 لينتقل بعدها إلى فنربخشة، قبل أن ينضم إلى باشاك شهير الصيف الماضي.

وأعلن أوزيل اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا بعد خوضه 92 مباراة دولية، وذلك عقب الخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018،