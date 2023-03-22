البرتغال تستعد لحقبة جديدة مع روبرتو مارتينيز

بعد ثماني سنوات تقلّبت بين المجد والخيبات في حقبة فرناندو سانتوس، تفتح البرتغال صفحة جديدة مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز يوم الخميس ضد ليشتنشتاين، معوّلة على الاستمرارية مع "الرمز" و"المتفاني" كريستيانو رونالدو.

قد يكون إرث سانتوس صعباً على مارتينيز حصد "المهندس" أول لقبين دوليين في تاريخ البلاد (كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019)، لكن بداية فترة الإسباني البالغ 49 عاماً وثالث مدرب أجنبي فقط على رأس البرتغال، تبدو هادئة.

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يستهل "برازيليو أوروبا" مشوارهم في تصفيات أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا، ضد ليشتنشتاين، المصنفة 198 عالمياً، قبل الحلول على لوكسمبورغ (92) يوم الأحد.

وكما وعد خلال تقديمه الرسمي في يناير، عوّل مارتينيز، المدرب القادم من رحلة وعرة مع المنتخب البلجيكي، على مجموعة صنعها سلفه. لا مفاجآت نارية في لائحته الأولية: 23 لاعباً من أصل 26 خاضوا نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، حيث أقصوا بخيبة كبرى من ربع النهائي أمام المغرب 0-1.

باستثناء لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني وليام كارفاليو، استدعى مارتينيز أبرز الكوادر: الحارس روي باتريسيو، المدافع المخضرم بيبي الذي يعاني من اصابة راهناً، ولاعبي الوسط برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز.

أكّد مارتينيز بعد الكشف عن لائحته "كريستيانو رونالدو متفان كثيراً (...) هو لاعب يجلب الخبرة، رمز للفريق. لا أنظر إلى العمر".

وبحال مشاركته ضد ليشتنشتاين أو لوكسمبورغ، سيضيف اللاعب الذي ابتعد عن أضواء البطولات الأوروبية، رقماً قياسياً جديداً: سيصبح الأكثر مشاركة في المباريات الدولية. يملك راهناً 196 مباراة دولية، بالتساوي مع الكويتي بدر المطوع (38 عاماً) الغائب عن تشكيلة بلاده لمبارتيها الوديتين المقبلتين ضد الفيليبين وطاجيكستان.

حطم الـ"دون" سابقاً الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية (118)، لذا ستكون فرصته سانحة لحصد رقمين قياسيين لافتين على صعيد المباريات الدولية.

رغم الاستقرار في تشكيلة مارتينيز الأولى، يتعيّن على المدرب الكاتالوني الدخول في ورشة صعبة تتعلق بتركيبته الدفاعية.

باستدعائه لأوّل مرة غونسالو إيناسيو (21 عاماً) مدافع سبورتينغ وديوغو ليتي (24 عاماً) من أونيون برلين الألماني، أعطى مارتينيز توجهاً جديداً لمحوره الدفاعي.

شرح مبرراً خياره "المنتخب بحاجة للفرص كي يلعب بقلبي دفاع أو ثلاثة. علينا أن نكون مرنين تكتيكياً".

بعد اعتيادهما على اللعب بخطة من ثلاثة مدافعين مع ناديه، وهو خيار رفض سانتوش دوماً اعتماده، يمثل إيناسيو وليتي تغييراً محتملاً في دفاع البرتغال.

أصرّ مارتينيز "أعتقد انه بمقدورهما منح شيء مختلف للمنتخب".

حتى الآن، حظي العجوز بيبي (40 عاماً) بثقة سانتوس، إلى جانب روبن دياز، دانيلو بيريرا المتحوّل إلى قلب الدفاع، بالإضافة إلى اكتشاف نادي بنفيكا، الشاب أنتونيو سيلفا (19 عاماً).