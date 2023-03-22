الذكاء الاصطناعي يستبعد صلاح من قائمة عظماء ليفربول

استبعد الذكاء الاصطناعي النجم المصري محمد صلاح من قائمة أعظم لاعبي ليفربول عبر التاريخ، بينما ضم زميله الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد والمدافع فيرجيل فان دايك، ضمن تشكيلة ضمت أساطير على رأسهم أيان راش.

وأصبح محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي بعدما تجاوز روبي فاولر برصيد 129 هدفاً، خلال 6 مواسم فقط، كما يعتبر الهداف التاريخي للنادي الأحمر في دوري أبطال أوروبا متجاوزاً ستيفن جيرارد.

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لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي فإن أرقام صلاح المذكورة لا تكفي لأن يقتحم قائمة أفضل تشكيلة من لاعبي ليفربول عبر التاريخ.



ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية يوم الأربعاء تشكيلة من 11 لاعباً اختارهم الذكاء الاصطناعي، إذ جاء الحارس راي كليمنس الذي لعب 14 موسماً مع "الحمر" وأمامه رباعي مكون من زميليه فيل نيل في الظهير الأيسر وفي متوسط الدفاع الأسكتلندي آلان هانسن نجم الفريق في الثمانينات الميلادية، لكن المفاجأة كانت بتواجد الظهير الأيمن الحالي ترينت ألكسندر أرنولد وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك في القائمة.

وفي خط الوسط، حضر كيفن كيغان على الجانب الأيسر، وفي الناحية المقابلة جون بارنز، وفي خط الوسط غراهام سونيس وستيفن جيرارد.

وحجز هداف ليفربول التاريخي إيان راش مكانه في خط الهجوم، وإلى جانبه اللاعب والمدرب السابق كيني دالغليش.

ويحتل محمد صلاح المركز السابق في ترتيب هدافي ليفربول الإنجليزي عبر التاريخ بواقع 178 هدفاً خلال 293 مباراة، لكنه مرشح أن ينهي الموسم في المركز الخامس، إذ يفصله فقط 8 أهداف عن ستيفن جيرارد، خامس الهدافين عبر التاريخ.



