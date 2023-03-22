جديد رشوة برشلونة.. ريمونتادا باريس حدثت بأخطاء تحكيمية

كشفت تقارير إعلامية إسبانية يوم الأربعاء أن خوسيه لويس نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني والمتهم بتلقي رشى من برشلونة، أرسل تقريراً لإدارة الأخير حول ما وصفه بأخطاء تحكيمية مؤثرة ارتكبها حكم مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

وخسر برشلونة مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد، لكنه تأهل إلى الدور اللاحق عقب فوزه إياباً 6-1 في واحدة من أعظم مباريات البطولة الأوروبية عبر تاريخها.

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وقالت إذاعة "كوبي" أن نيغريرا أرسل تقريراً لإدارة برشلونة يشير فيه إلى أن التأهل جاء نتيجة أخطاء الحكم الألماني دينيس أيتكين خلال المباراة التي أقيمت في ملعب "كامب نو".

وجاء في التقرير: كان من المفترض أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لباريس بعدما أعاق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة مواطنه أنخيل دي ماريا عندما كانت النتيجة 3-1، ولو احتسبت لكان التأهل إلى ربع النهائي ضرباً من الخيال.

وأتبع: احتسب الحكم ركلة جزاء للويس سواريز جاء منها الهدف الخامس الذي سجله نيمار، لكنها لم تكن واضحة إلى درجة احتسابها.

وتدخل المدعي العام وكلف مكافحة الفساد في التحقيق بالمدفوعات التي تلقاها نيغريرا عبر شركة يملكها ابنه، إذ بلغت الأموال المدفوعة للحكم قرابة 7 ملايين يورو.

