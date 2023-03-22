ديوكوفيتش: لست نادماً على الغياب عن بطولات أميركا

أكد نوفاك ديوكوفيتش أنه غير نادم على الغياب عن بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة بسبب رفضه التطعيم ضد فيروس كورونا، لكنه يأمل أن تسمح السلطات بدخوله للبلاد للمشاركة في أميركا المفتوحة في وقت لاحق من العام الحالي.



وتحظر أميركا دخول الأجانب غير الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا، لكن من المتوقع رفع هذا القرار عندما تنهي الحكومة طوارئ كوفيد-19 في مايو.



ورفضت أميركا طلب ديوكوفيتش، البالغ عمره 35 عاما، للحصول على استثناء ودخول البلاد للمشاركة في إنديان ويلز وميامي، بينما استعاد كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف العالمي من اللاعب الصربي بعد الفوز بلقب إنديان ويلز يوم الأحد.



وأبلغ ديوكوفيتش شبكة "سي.إن.إن": لست نادما، تعلمت خلال حياتي أن الندم يعيقك وخاصة عندما تعيش في ماضيك. لا أريد فعل ذلك، كما لا أريد أن أعيش في المستقبل أكثر من اللازم، أريد الحياة في الحاضر مع التفكير في المستقبل بالتأكيد، وجعل المستقبل أفضل، لذا أهنئ ألكاراز، بالتأكيد يستحق العودة إلى صدارة التصنيف العالمي.



وأضاف ديوكوفيتش: إنه لأمر مؤسف أنه لم يُسمح له بالمنافسة في أميركا التي نال فيها العديد من الألقاب منها لقب أميركا المفتوحة ثلاث مرات من أصل 22 لقبا له في البطولات الأربع الكبرى.



وتابع ديوكوفيتش: لكن في الوقت نفسه، هذا هو القرار الواعي الذي اتخذته وأنا أعلم أنه من المحتمل ألا أدخل البلاد. إنه الوضع الحالي الذي أتمنى أن يتغير في وقت لاحق من هذا العام من أجل أميركا المفتوحة. فهي أهم بطولة بالنسبة لي على الأراضي الأميركية.

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