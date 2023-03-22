فيليب لام: باريس سان جيرمان مجموعة أفراد.. وليس فريقاً

يعتقد فيليب لام، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أن باريس سان جيرمان الفرنسي" ليس فريقا" رغم امتلاكه العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وقال لام في مقال لصحيفة "دي تسايت" يوم الأربعاء إن بطل الدوري الفرنسي لديه لاعبون أفراد رائعون مثل كيليان مبابي، وليونيل ميسي، ونيمار، ولكن أداءهم كفريق كان ضعيفا.

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وحتى الآن لم يفز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال، حيث ودع النسخة الحالية من دور الـ16 أمام بايرن ميونخ بدون أن يسجل أي هدف.

وعلى أرض الملعب، قال لام إن سان جيرمان "ليس فريقا" حيث إنه يلعب بدون روح ويقدم للجماهير شيئا مرفوضا بشكل تدريجي.



وأردف: |لاعبوه من بين أشهر لاعبي كرة القدم على وجه الأرض ولديهم جماهير ومتابعون حول العالم. ولكن لم يظهر أي شيء خارج عن الطبيعة في المباراتين أمام بايرن ميونخ. لاشيء يثير الحماس، لاشيء تريد أن تكون جزءا منه.

وختم بطل كأس العالم 2014: يجب أن تشعر بالأسف للعديد من جماهير سان جيرمان الذين سافروا إلى ميونخ.