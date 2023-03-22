لاعب يونايتد: فيرغسون عرض علي أموالاً مقابل اعتزالي

عرض المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون 100 ألف جنيه إسترليني على لاعب مانشستر يونايتد مقابل اعتزال كرة القدم، بعدما تسبب الأخير بالكثير من المتاعب إثر عدم انضباطه وسهره المتكرر.

وكشف المدافع الأيرلندي السابق بول ماكغراث والذي سبق له اللعب لمانشستر يونايتد من 1982 حتى 1989في مقابلة مع "التلغراف": فيرغسون أدخلني إلى غرفة وقال لي نحن نود أن تتوقف عن ممارسة كرة القدم، ونحن عازمون على دفع 100 ألف جنيه إسترليني كي تتوقف وتعود مع زميلك نورمان وايتسايد وأن نعود إلى أيرلندا.

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وأضاف ماكغراث: فكرت في الأمر قليلا لأن 100 ألف جنيه في تلك الفترة يعد مبلغا كبيرا لكني تحدثت مع زميلي كيفن موران وبراين روبسون وقررت بعدها المضي قدما في كرة القدم لأني ما زلت مؤمنا بقدرتي على الإضافة.

وذهب غوردون تايلور الذي كان يعمل في رابطة اللاعبين إلى فيرغسون وقال: له لقد قرر بول الاستمرار كلاعب كرة قدم، تستطيع أن تغرمه إن شئت أو أي أمر آخر، لكنه سيلعب سواء هنا أو في ناد آخر.

وأوضح بول أنه في تلك الفترة كان كثير السهر بالإضافة إلى عدم انضباطه، وزاد: لم يفاجئني ما قاله فيرغسون، فقد كنت في تلك الفترة غير منضبط، واعتدنا على المرح لكننا بالغنا قليلا وهو الأمر الذي دعاه إلى طردنا من الفريق.

وانتقل ماكغراث في 1989 إلى أستون فيلا وبات أحد أساطير فريق مدينة برمنغهام وفاز برفقته بكأسين لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويعتبر السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق أحد أفضل المدربين في التاريخ، إذ درب الفريق 27 عاماً، حقق خلالها 38 بطولة، حتى اعتزاله التدريب عام 2013.