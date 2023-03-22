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الريال خسر المباراة بهدف دون رد

مايوركا يلغي عضوية مشجع وجه إهانات عنصرية لفينيسيوس

مايوركا - رويترز
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ألغى مايوركا عضوية مشجع لمدة ثلاث سنوات بعدما وجه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد وصمويل تشوكويزي لاعب فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو يصف فيه مشجعون اللاعب البرازيلي الدولي البالغ عمره 22 عاما بوصف عنصري بعد الفوز 1-صفر على ريال في فبراير الماضي.

وبعدها بأسبوعين، قام أحد هؤلاء المشجعين بتوجيه إساءات عنصرية إلى تشوكويزي جناح نيجيريا في مواجهة فياريال.

وقال النادي في بيان يوم الثلاثاء "تعاقب لجنة القيم بالنادي المشجع الذي وجه إهانات معادية للأجانب بحق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وصمويل تشوكويزي لاعب فياريال بسحب بطاقة عضويته لثلاث سنوات".

وأضاف "مايوركا يناهض كل أوجه كراهية الأجانب وسيواصل العمل على القضاء على هذه الآفة".

وفي فبراير عاقب ريال بلد الوليد 12 من حملة التذاكر الموسمية بعد توجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس في مباراة بالدوري أقيمت في ديسمبر الماضي.

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