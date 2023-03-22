مدرب الأرجنتين: يجب الحفاظ على المستوى التنافسي

أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن لاعبيه بحاجة للحفاظ على المستوى التنافسي العالي الذي ساعدهم على التفوق على فرنسا بركلات الترجيح والفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في قطر العام الماضي.



وتحدث سكالوني عن تشكيلته لمباراة بنما الودية يوم الخميس والتي ستضم القائد ليونيل ميسي وبقية اللاعبين الفائزين بكأس العالم في ديسمبر من العام الماضي، وأبلغ مؤتمرا صحافيا: نحن أبطال العالم، لكن هذا لا يعني أنه لدينا الحق للمزيد، لأنه لا يمكننا الفوز بكل ما نريد، وهذا ما يجب على اللاعبين فهمه.



وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن هدفه الرئيسي في الوقت الحالي بعد الفوز بكأس العالم وكأس كوبا أميركا هو أن يفهم اللاعبون أن عليهم الحفاظ على الأفضلية التنافسية.



وأضاف: الرسالة هي أننا في بداية مشروع جديد، والملعب هو الفيصل، من فازوا بكأس العالم ليس لديهم الأفضلية بل يجب عليهم الاجتهاد، قميص الأرجنتين لا يقبل إلا تقديم الأفضل، وهذا واضح لنا. من الجيد أن نحتفل بعد ذلك، لكن علينا القيام بعملنا على أرض الملعب.



وأوضح المدرب البالغ عمره 44 عاما والذي فاز بجائزة أفضل مدرب المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في فبراير ، أنه لا طائل من الحديث عن أنه أفضل مدرب في تاريخ الأرجنتين، إذ قال: كلنا نلعب من أجل الأرجنتين، نحن أبطال العالم، لذا لا أحد يهتم من الأفضل ومن الأسوأ.



ونالت الأرجنتين كأس العالم للمرة الأولى في 1978 على أرضها، فيما كانت الثانية في المكسيك 1986 بقيادة الراحل دييغو مارادونا.

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