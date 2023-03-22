لاعب شهير يختفي ويثير القلق بعد لقائه كيم كارادشيان

اختفى النجم الإنجليزي ديلي آلي لاعب بيشكتاش التركي ولم يعد يرد على اتصالات النادي إذ ظهر آخر مرة قبل أسبوع رفقة كيم كارداشيان في العاصمة البريطانية لندن، ما أثار مخاوف مدربه سينول غونيش.

وانتقل آلي إلى النادي التركي الصيف الماضي بنظام الإعارة من إيفرتون الإنجليزي، لكنه لم يستطع العودة إلى مستوياته السابقة مع توتنهام، ما دفع غونيش مدرب بيشكتاش إلى إبعاده عن التدريبات.

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وتواجد آلي، لاعب توتنهام السابق، مع كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، الأسبوع الماضي في ملعب الإمارات لحضور مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة في الدوري الأوروبي، بيد أنه اختفى تماماً بعدها.

وقال غونيش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: حاولت أنا والنادي التواصل مع ديلي آلي لكنه لم يرد على اتصالاتنا، أتمنى أنه لم يحضر بسبب الأمطار ولم يتعرض لأي أذى.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية Yن أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي مرتين، عاد إلى لندن من أجل الخضوع لفحص طبي مجدول مسبقاً.

وكان غونيش قد هاجم آلي في يناير الماضي، إذ قال: كنت دائماً أستطيع التأثير على اللاعبين، لكني فشلت مع ديلي آلي، لنتوقف عن الحديث عنه كلاعب لم يعد في مستواه السابق.

وأمر غونيش آلي بالتوجه إلى المدرجات الأسبوع الماضي، إذ قرر إبعاده عن الفريق حتى نهاية الموسم وعدم تمديد إعارته سواء لموسم إضافي أو شراء العقد.





وكان آلي يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم الإنجليزية منذ ظهوره في 2015 وصولا إلى أوج نجوميته بين 2017 و2019 عندما سجل 67 هدفا في 269 مباراة وضعته أساسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول قبل أن تبدأ مسيرته بالأفول مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ليتخلص منه النادي اللندني منتصف الموسم الماضي.