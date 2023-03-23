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أسباس
أسباس عاد إلى قائمة إسبانيا مجدداً

أسباس يصفي حسابه مع إنريكي: مدرب بلا خطط بديلة

مدريد - د ب أ
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هاجم ياغو أسباس، مهاجم المنتخب الإسباني، المدرب السابق لويس إنريكي، قائلا إن الأخير لا يملك خطة بديلة، ووضح ذلك في كأس العالم الأخيرة التي غادرها من دور ثمن النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام المغرب.

وغاب أسباس عن قائمة المنتخب الإسباني في كأس العالم 2022 رغم المطالبات العريضة باستدعائه، قبل أن يضمه المدرب الجديد لويس ديلا فوينتي، لخوض مباراتي تصفيات كأس أوروبا 2024 أمام النرويج واسكتلندا.

وقال أسباس يوم الخميس، حينما تحدث عن مباراة المغرب: كنت أتمنى أن تسجل إسبانيا، لكن مع لويس إنريكي كنا نلعب بأسلوب محدود للغاية، بالنسبة لي، لم يكن لدينا خطة بديلة، وعندما لم تسر الخطة الأساسية بشكل جيد، لم تكن هناك خطة بديلة أو حلول أخرى للاعبين لمعالجة هذا الوضع.

وتضم المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم أوروبا كلا من إسبانيا والنرويج واسكتلندا وجورجيا وقبرص.

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