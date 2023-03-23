زوجة حكيمي تكسر صمتها بعد تهمة الاغتصاب: باريس "كئيبة"

خرجت الممثلة الإسبانية هبة عبوك عن صمتها للمرة الأولى بعد اتهام زوجها أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب بالاغتصاب بحوار صحفي قائلة أنها لا تشعر بالراحة في باريس بسبب "كآبتها" وأنها لا تعرف ما يخبئه لها المستقبل.
وكان خبر اتهام أشرف حكيمي (24 عاماً) بالاغتصاب يتصدر عناوين الأخبار، بعدما توجهت شابة إلى أحد مراكز شرطة العاصمة الفرنسية باريس لتقديم شكوى تجاه اللاعب، فيما تولت النيابة التحقيق مع اللاعب الذي حصل على المركز الرابع رفقة منتخب بلاده في المونديال الأخير.
وأدلت عبوك بحوار صحفي نشر مساء الأربعاء لمصلحة مجلة "إن ستايل" ونقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلة: باريس كئيبة وكذلك سكانها، أفتقد لمدريد وأظن أنني سأعود قريباً.
وأتبعت: لا أفكر بالمستقبل كثيراً، أنا أحب أن أعيش اللحظة، فإذا أمضينا حياتنا في خوف مما سيأتي فمتى نستمتع بها؟ أنا في الحاضر وغداً لا يهمني كثيراً.
ولم تكشف الممثلة الإسبانية عن مستقبلها مع زوجها اللاعب الدولي، لكنها قالت أن طفليها جعلاها شخصاً أفضل وأكثر وعياً، وسط أخبار عن بدء إجراءات الطلاق بينها وبين مدافع باريس سان جيرمان.
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