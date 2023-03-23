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تير شتيغن نوير
نوير تعرض لإصابة شهر ديسمبر الماضي

شتيغن: أتمنى شفاء نوير.. وأريد إبعاده عن التشكيلة

ميونخ - د ب أ
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يتمنى مارك-أندري تير شتيغن يتمنى الشفاء العاجل لمانويل نوير، لكنه كرر التأكيد في الوقت نفسه على رغبته في استغلال غياب الأخير بسبب الإصابة، لينتزع مكانه ويصبح حارس المرمى الأساسي للمنتخب الألماني لكرة القدم في كأس أوروبا "يورو 2024".

كان نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، وهو الحارس الأساسي للمنتخب منذ عام 2010، قد تعرض لكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في ديسمبر الماضي، وقد تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وسيتولى تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني، حراسة مرمى المنتخب الألماني في مباراتيه الوديتين المقررتين أمام بيرو وبلجيكا يومي السبت والثلاثاء المقبلين، ويمكن أيضا أن يشارك أساسيا في المباريات الودية الثلاث المقررة في يونيو المقبل، وذلك قبل العودة المرتقبة لنوير في الصيف.

وقال تير شتيغن في تصريحاته للصحفيين يوم الخميس في معسكر المنتخب الألماني بمدينة فرانكفورت، إنه ينظر أيضا إلى الصورة الكبرى، وتتمثل في المشاركة في البطولة الأوروبية المقررة بألمانيا.

وقال تير شتيغن: الوضع هكذا نظرا لإصابة مانويل وعدم تواجده في الوقت الحالي. سأحاول استغلال الفرصة بالتأكيد.

وشارك تير شتيغن في 30 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى عام 2012، لكنه لم يشارك في أي بطولة كبرى.

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