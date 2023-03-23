مدافع ليفربول: صلاح اختفى.. ولا ينكر ذلك إلا "أعمى"

يرى الإسباني خوسيه إنريكي مدافع ليفربول الإنجليزي السابق أن النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الحالي يعاني ذهنياً واختفى منذ عام ونصف، وأن من ينكر ذلك "أعمى".

وأصبح صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفاً، لكن مستوياته في الموسم الحالي كانت عرضة للانتقاد.

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وقال خوسيه عبر قناته على "يوتيوب": لنكون صادقين مع أنفسنا، صلاح اختفى منذ نهاية 2021 وتحديداً منذ كأس أمم إفريقيا التي خسرها مع منتخبه لمصلحة السنغال، ولا ينكر ذلك إلا أعمى.

وواصل إنريكي: أنا متأكد أن صلاح يعاني من مشكلة ذهنية، إنه لم يعد بمقدوره فعل ما كان يفعله في السابق، صحيح أنه يسجل الأهداف هذا الموسم، لكن بكل صراحة لا أرى أن صلاح يلعب كما كان يفعل في السابق.



وأتبع المدافع الإسباني الذي ارتدى قميص ليفربول في 99 مباراة بين عامي 2011 و2016: محمد كان من أفضل اللاعبين في العالم، وعلى الصعيد الشخصي أنا أحبه كثيراً، لكنه لا يجد أية منافسة على خانته، وهو بحاجة إلى منافسة كي يقدم أفضل ما عنده.

وشارك صلاح في 39 مباراة مع ليفربول في كل البطولات الموسم الحالي، سجل 29 هدفاً وصنع 11.