إنجلترا تعبر إيطاليا بثنائية في تصفيات كأس أوروبا

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استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل بالفوز على نظيره الإيطالي 2 - 1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالتصفيات.
وتقدم ديكلان رايس للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44 وفي الدقيقة 56 سجل ماتيو ريتيغي هدف إيطاليا الوحيد.
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وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ضيفه منتخب مالطا 2 - 1 وتقدم إليف إلماس للمنتخب المقدوني في الدقيقة 66، قبل أن يضيف داركو كورلينوف الهدف الثاني في الدقيقة 72 وفي الدقيقة 85 سجل يانيك يانكام هدف مالطا الوحيد.
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