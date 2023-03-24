اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كين بات هداف إنجلترا التاريخي

إنجلترا تعبر إيطاليا بثنائية في تصفيات كأس أوروبا

نابولي - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل بالفوز على نظيره الإيطالي 2 - 1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالتصفيات.

وتقدم ديكلان رايس للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44 وفي الدقيقة 56 سجل ماتيو ريتيغي هدف إيطاليا الوحيد.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ضيفه منتخب مالطا 2 - 1 وتقدم إليف إلماس للمنتخب المقدوني في الدقيقة 66، قبل أن يضيف داركو كورلينوف الهدف الثاني في الدقيقة 72 وفي الدقيقة 85 سجل يانيك يانكام هدف مالطا الوحيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين يقبل يد رئيس الصين.. قصة صور مفبركة اجتاحت مواقع التواصل بوتين يقبل يد رئيس الصين.. قصة صور مفبركة اجتاحت مواقع التواصل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط