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ناغلسمان
ناغلسمان تولى منصبه في 2021

بايرن يقيل ناغلسمان من منصبه.. وينتظر توخيل

ميونخ - د ب أ
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كشف تقرير إخباري مساء يوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ الألماني أقال مدربه جوليان ناغلسمان من منصبه بشكل فوري، فيما بات توماس توخيل المرشح الأقوى لخلافته.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير إلى أن بايرن أقال المدرب الشاب بشكل مفاجئ، بينما توماس توخيل المقال من تدريب تشيلسي مطلع الموسم الجاري هو أقوى المرشحين لخلافته.

وتراجع بايرن ميونخ إلى المركز الثاني في الدوري الألماني إثر هزيمته أمام باير ليفركوزن 1 - 2 يوم الأحد الماضي.

وقاد توخيل (49 عاماً) تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في صيف عام 2021، لكنه أقيل في سبتمبر الماضي بسبب تراجع النتائج.

وتولى ناغلسمان تدريب بايرن ميونخ قادما من لايبزيغ في صيف عام 2021

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