رونالدو يكسر رقم المطوع ويصبح عميد لاعبي العالم

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي يوم الخميس أكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية بعد تحطيمه رقم الكويتي بدر المطوع.
وسجل رونالدو المشاركة الدولية رقم 197 في مسيرته عبر مباراة المنتخب البرتغالي أمام منتخب ليختنشتاين يوم الخميس في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا "يورو 2024" متفوقا بذلك بفارق مباراة واحدة على المهاجم الكويتي بدر المطوع.
ويحتل الماليزي سوه تشين آن المركز الثالث في القائمة برصيد 195 مباراة دولية ويليه المصري أحمد حسن في المركز الرابع برصيد 184 مباراة والعماني أحمد مبارك في المركز الخامس برصيد 183 مباراة.
وعادل رونالدو رقم المطوع عندما شارك مع المنتخب البرتغالي في مباراته أمام نظيره المغربي في دور الثمانية من كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي.
ويحمل رونالدو الرقم القياسي أيضا لعدد الأهداف الدولية برصيد 118 هدفا.
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