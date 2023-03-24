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مهاجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام

كين يصبح هداف إنجلترا التاريخي

نابولي - فرانس برس
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بات هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم مع 54 هدفاً دولياً بتسجيله الهدف الثاني لـ"الأسود الثلاثة" من ركلة جزاء في مرمى إيطاليا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 يوم الخميس.

وكان كين قد عادل الرقم القياسي لواين روني (53 هدفاً) بإدراكه التعادل لمنتخب بلاده أمام فرنسا (1-1) في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم من ركلة جزاء أيضاً.

وأهدر كين حينها فرصة كسر الرقم القياسي بإهداره ركلة جزاء ثانية في المباراة نفسها التي أقصي فيها منتخب بلاده من المنافسات وبلغ ابن الـ29 عاما هذا الرقم خلال مباراته الرقم 81.

وافتتح كين رصيده الدولي في باكورة مبارياته مع انجلترا خلال الفوز على ليتوانيا 4-صفر ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016، بعد 79 ثانية من إشراكه بدلاً من روني بالذات.

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