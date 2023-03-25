روني يعترف: كين أفضل مهاجم في تاريخ إنجلترا

اعترف وين روني نجم الكرة الإنجليزية السابق إن هاري كين قائد منتخب بلاده يستحق أن يكون أعظم مهاجم في تاريخ إنجلترا، وذلك بعدما أصبح الهداف التاريخي للمنتخب.

وسجل كين هدفه الدولي رقم 54 في شباك إيطاليا، ليستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بالفوز 2 - 1 يوم الخميس حيث تمكن من تجاوز رقم روني الذي سجل 53 هدفا للمنتخب الإنجليزي.

مادة اعلانية

ويتضمن إجمالي أهداف كين 12 هدفا سجلها في البطولات الكبرى (كأس العالم وأمم أوروبا)، كما أنه حطم رقم جيمي غريفيز ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام الشهر الماضي.

وكتب روني المدير الفني لفريق دي سي يونايتد الأميركي في صحيفة "تايمز" يوم الجمعة أن كين صعب المهمة على المهاجمين المستقبليين للمنتخب الإنجليزي مقارنا رغبته في تسجيل الأهداف بالنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف: "حينما حطمت الرقم القياسي في تسجيل الأهداف بقميص المنتخب الإنجليزي أمام سويسرا في سبتمبر عام 2015، كان هاري كين أول لاعب يحتفل معي بذلك الهدف".

وتابع روني: "في ذلك الوقت لم يكن لديه سوى أربع مباريات دولية، وكنت أعلم أنه سيصبح أفضل مهاجم إنجليزي إذا ما واصل العمل بالطريقة التي يعمل بها وقد شجعته على ذلك".

وأوضح: "أظن أنه حينما يتوقف عن اللعب سيصبح الرقم القياسي في تسجيل الأهداف للمنتخب الإنجليزي رقما صعبا على أي لاعب آخر لتحطيمه".