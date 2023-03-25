ريال مدريد يمنع كورتوا من المشاركة مع بلجيكا

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قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إنه سمح لحارس المرمى تيبو كورتوا بعدم المشاركة في مباراة ودية أمام ألمانيا في كولن يوم الثلاثاء بسبب الجدول المزدحم لفريقه ريال مدريد.
وشارك كورتوا في مباراته 101 مع المنتخب خلال الفوز 3-صفر على السويد في ستوكهولم أمس الجمعة في مستهل تصفيات بطولة أوروبا 2024 في أول اختبار للمدرب الجديد دومينيكو تيديسكو.
وخاض كورتوا 32 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وينتظر الفريق مباريات بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
وسيحصل كون كاستيلس، حارس فولفسبورغ الألماني البالغ عمره "30 عاما"، على فرصة المشاركة للمرة الخامسة مع المنتخب.
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