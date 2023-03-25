عودة دي ليخت إلى تدريبات منتخب هولندا

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إن المدافع ماتيس دي ليخت والحارس بارت فربروغن انضما لتدريبات الفريق بعد خروجهما من المعسكر يوم الخميس بسبب عدوى فيروسية.



وغاب الثنائي عن الخسارة 4-صفر أمام فرنسا في المجموعة الثانية بتصفيات بطولة أوروبا 2024 يوم الجمعة، لكنهما تعافيا وأصبحا جاهزين لمواجهة جبل طارق في روتردام يوم الاثنين.



وكان دي ليخت وفربروغن من خمسة لاعبين عادوا إلى منازلهم بعدما ضرب فيروس تشكيلة الفريق عشية السفر إلى باريس.



ولم يقدم الاتحاد الهولندي تفاصيل جديدة بشأن حالة كل من المدافع سفين بوتمان والمهاجم كودي غاكبو ولاعب الوسط جوي فيرمان.



وسيغيب لوتشارل غيرترويدا، الذي خاض مباراته الأولى مع المنتخب أمام فرنسا، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، فيما عاد المدافع ستيفان دي فري إلى إيطاليا لاقتراب صديقته من وضع طفلهما.



وكانت اليونان فازت 3-صفر على جبل طارق في المباراة الأولى.



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