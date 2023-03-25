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صورة سابقة لبالوتيلي مع مانشيني

مانشيني يرد على انتقادات بالوتيلي

روما - د ب أ
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رد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا على تصريحات المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي، بأن منتخب الأزوري لا يفتقد إلى وجود مهاجمين قادرين على هز شباك المنافسين، في انتقاد مباشر لقرار مانشيني باستدعاء المهاجم الأرجنتيني ماتيو ريتيغي .

كما تجاهل مانشيني الجدل "غير المبرر" بشأن عدم إمتلاك ريتيغي الإمكانات اللغوية قبل مواجهة مالطا يوم الأحد في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

ودافع مانشيني عن قرار استدعاء ريتيغي ، الذي شارك مع منتخبات الشباب للأرجنتين لكن لم يسبق له تمثيل المنتخب الأول.

وكتب بالوتيلي "32 عاما" مهاجم سيون يوم السبت عبر شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور: هناك مهاجمون في إيطاليا وهم في أتم الجاهزية، ثق بي.

وأضاف بالوتيلي: الندم هو شعور هؤلاء الذين لا يتعلمون عادة الدروس، ويتفهمون الأمر بعد نهايته، أو ربما لا يفهمونه أبدا.

ورد مانشيني على تصريحات بالوتيلي الذي ترجع أخر مشاركة له مع منتخب إيطاليا إلى عام 2018، بالقول: ماذا علي أن أقول لماريو؟ سعيد بوجود الخيارات الهجومية، لا أعرف ما الذي يشير إليه، ربما يشير لنفسه؟ أحبه كثيرا، لنأمل أن يكون جاهزا حقا.

وبشأن عدم قدرة ريتيغي على تحدث اللغة الإيطالية بطلاقة، قال مانشيني: هذا سبب أخر للتحلي ببعض الصبر، إنه يتواجد في إيطاليا منذ ثلاثة أيام، كيف يمكنه أن يتحدث الإيطالية؟.

وأشار: جده يعرف الإيطالية ، إنه جدل لا معنى له. عندما يعرف الايطالية سيكون الامر أسهل عليه.

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