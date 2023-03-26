إعادة فتح ملعب ليدز بعد اعتقال شاب بسبب تهديد أمني

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سمحت الشرطة لليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفتح ملعبه يوم الأحد بعدما أوصت بغلقه بسبب تهديد أمني.
وقالت شرطة غرب يوركشاير إنها اعتقلت شابا يبلغ من العمر "20 عاما" يوم الجمعة الماضي: على صلة بالواقعة ولا تزال التحقيقات جارية. وجاء التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس.
وأعلن النادي في بيان: أخبرت شرطة غرب يوركشاير ليدز يونايتد أن بمقدوره إعادة فتح إيلاند رود على الفور. نعتذر عن أي إزعاج ونشكر الجمهور على دعمهم.
ويحل ليدز، صاحب المركز 14 في الدوري، ضيفا على أرسنال المتصدر في مطلع الشهر المقبل بعد التوقف الدولي، وستكون مباراته الأولى على ملعبه في الرابع من أبريل أمام نوتنغهام فورست.
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