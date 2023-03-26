الاتحاد البلجيكي يعلن إصابة كورتوا

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الأحد انسحاب حارس مرماه تيبو كورتوا من المباراة الدولية الودية ضد ألمانيا، المقررة الثلاثاء المقبل في كولن، بسبب معاناته من آلام طفيفة في العضلات المقربة.
وقال الاتحاد البلجيكي: كإجراء احترازي، تمت إراحة كورتوا الذي لعب أساسيا في المباراة التي فاز فيها "الشياطين الحمر" على السويد (3-0) الجمعة في سولنا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2024، في ظل برنامجه المزدحم مع فريقه ريال مدريد الاسباني في الأسابيع المقبلة.
مادة اعلانية
وسيلعب حارس مرمى فولفسبورغ الألماني كون كاستيلس أساسيا ضد المانيا بعدما أصبح الحارس الثاني في تشكيلة بلجيكا عقب اعتزال سيمون مينيوليه عقب مونديال قطر.
اقرأ أيضاً
-
إعادة فتح ملعب ليدز بعد اعتقال شاب بسبب تهديد أمنيسمحت الشرطة لليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفتح ملعبه يوم الأحد بعدما أوصت بغلقه بسبب تهديد أمني.وقالت شرطة غرب يوركشاير ... رياضة عالمية
-
إقالة ناغلسمان تصدم ثنائي بايرن ميونيخفاز المنتخب الألماني بسهولة على بيرو في أول مباراة للماكينات منذ الخروج من دور المجموعات لمونديال قطر، وبدا أن الفريق وجد في النهاية المهاجم القادر ... رياضة عالمية
-
منتخب مصر يحتفل بمحمد صلاحاحتفل منتخب مصر بوصول محمد صلاح إلى هدفه 50 بقميصه عقب مساهمته في الفوز 2-صفر على مالاوي بتصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة.ونشر الاتحاد المصري ... رياضة عربية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية