الزائدة الدودية تبعد فودين عن منتخب إنجلترا

تقرر استبعاد فيل فودين، نجم منتخب إنجلترا من قائمة الفريق الذي يستضيف منتخب أوكرانيا، في وقت لاحق يوم الأحد، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) لكرة القدم.
ويأتي غياب فودين "22 عاما" عن المباراة بسبب خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، صباح يوم الأحد.
وشارك فودين كبديل خلال فوز منتخب إنجلترا 2 - 1 على مضيفه منتخب إيطاليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم استبداله لاحقا خلال اللقاء، وتدرب مع زملائه بشكل طبيعي يوم السبت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن لاعب مانشستر سيتي شعر بتوعك وتم نقله للمستشفى حيث خضع لعملية جراحية يوم الأحد.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: تم استبعاد فيل فودين من مباراة التأهل هذا المساء لكأس الأمم الأوروبية 2024 مع أوكرانيا، بعد إجراء جراحة لإزالة الزائدة الدودية هذا الصباح.
وأضاف البيان: لم يستدع غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بديلاً ، مما يعني أن لديه 20 لاعباً للاختيار من بينهم بعد خروج ريس جيمس ولوك شو من القائمة في وقت سابق أيضا بداعي الإيقاف.
لم يتم كشف النقاب عن المدة التي سيبتعد خلالها فودين عن الملاعب، وعن ما إذا كان سيغيب عن مانشستر سيتي في اللقاءات المقبلة من عدمه.
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