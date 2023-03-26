قضية "نيغريرا".. تيباس يطالب لابورتا بتنكيس علم برشلونة

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وصف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، قضية "نيغريرا" بأسوأ شيء حدث لكرة القدم الإسباني، وطالب جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، بتنكيس علم برشلونة.
وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.
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وقال تيباس في تصريحات نقلتها "آس" الإسبانية بشأن القضية: إنها أسوأ شيء حدث لكرة القدم الإسبانية في تاريخها.
وأضاف: أطالب جوان لابورتا بتنكيس علم برشلونة، والمساعدة في التحقيقات قدر الإمكان.
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