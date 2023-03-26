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من لقاء كرواتيا وويلز

منتخب ويلز يتعادل مع كرواتيا

زغرب - د ب أ
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خطف المنتخب الويلزي تعادلا ثمينا مع ضيفه الكرواتي 1 -1،، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامة في ألمانيا صيف العام المقبل.

وسجل أندري كراماريتش الهدف الأول للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل ناثان برودهيد للمنتخب الويلزي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكانت مباريات المجموعة قد شهدت فوز تركيا على أرمينيا 2 -1.

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