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صورة متداولة ريشي سوناك خلال حديثه مع هاري كين

هاري كين يكشف هدفه المقبل لرئيس وزراء بريطانيا

لندن - رويترز
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أبلغ هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني بأنه يأمل في أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

وسجل كين هدفه 54 خلال 81 مباراة مع إنجلترا في الفوز 2-1 على إيطاليا خارج الديار بتصفيات بطولة أوروبا 2024 يوم الخميس الماضي، ليتخطى الرقم القياسي لوين روني.

وفي محادثة عبر تطبيق "فيس تايم" مع سوناك قال مهاجم توتنهام هوتسبير إنه يطمح لتحطيم رقم آلان شيرر، الذي سجل 260 هدفا في الدوري الممتاز.

ويملك كين في رصيده 204 أهداف في المسابقة حاليا، ولم يسجل أكثر من هذا الرقم سوى شيرر وروني (208 أهداف).

وقال كين لسوناك، الذي وجه تهنئة للاعب البالغ عمره "29 عاما" على لقب هداف منتخب إنجلترا التاريخي عبر تويتر يوم السبت: نعم أسعى وراء هذا الرقم بالتأكيد، إنني أقترب لذا أود تحقيق هذا الأمر بالتأكيد.

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