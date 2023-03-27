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كأس مونديال الشباب

إلغاء قرعة مونديال الشباب في إندونيسيا بسبب مشاركة إسرائيل

باريس - أ ف ب
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ألغيت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في كرة القدم المقرّرة الجمعة في إندونيسيا، بحسب ما أعلن مسؤولون، بعد أيام من دعوة حاكم مقاطعة بالي استبعاد إسرائيل من البطولة.

وكانت قرعة البطولة التي ستقام بين 20 مايو و11 يونيو 2023 في ست مدن بمشاركة 24 منتخباً، مقرّرة الجمعة المقبل في بالي، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) ألغى الحدث دون ذكر الأسباب أو تحديد موعد جديد، بحسب ما أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في بيان الأحد.

وقال مسؤولون إن العامل المحتمل لإلغاء القرعة كان دعوة حاكم بالي وايان كوستر استبعاد إسرائيل وذلك في رسالة وجهها إلى وزارة الشباب والرياضة الشهر الماضي.

وقال عضو الاتحاد الإندونيسي أريا سينولينغا في مؤتمر صحافي في جاكرتا الأحد: لقد ألغيت القرعة. يمكننا تفهم ذلك بسبب الرفض من قبل حاكم بالي.

وتابع: إسرائيل مشاركة ولا يمكن إجراء القرعة من دون جميع المشاركين.

ولم يردّ الاتحاد الدولي على طلب للتعليق.

ومن المقرر أن تشارك إسرائيل بعد تأهلها للمرة الأولى إلى النهائيات، فيما تعهّدت جاكرتا بحماية مشاركتها.

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