الهداف أديمي يغيب عن قمة دورتموند وبايرن

كشف تقرير إخباري يوم الاثنين أن المهاجم كريم أديمي قد يغيب عن صفوف فريق بوروسيا دورتموند في مباراة القمة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني، بسبب مشاكل في الفخذ.

ويغيب أديمي عن الملاعب منذ فبراير الماضي بسبب تمزق في الألياف العضلية.

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وكان من المنتظر عودته في المباراة المقررة أمام بايرن ميونيخ، لكن شبكة "سكاي سبورت" أشارت إلى أن الشكوك تحوم حول عودته في مباراة القمة بسبب آلام في الفخذ.

ويحتل دورتموند المركز الأول في صدارة الدوري الألماني بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ قبل مباراة القمة المرتقبة في الأول من أبريل المقبل.