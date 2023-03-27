ساوثغيت يحذّر الإنجليز من التراخي في التصفيات

حذر غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، من أن طموح الفريق لاستعادة المجد عبر كأس أوروبا قد يواجه تهديدا، في حال التراخي أو تراجع التركيز والالتزام بعد البداية القوية التي حققها المنتخب في مشوار التصفيات.

واستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا "يورو 2024" بالفوز على نظيره الإيطالي حامل اللقب في عقر داره 2 - 1 يوم الخميس الماضي، ثم واصل انطلاقته القوية بالفوز على نظيره الأوكراني، الذي وصل لدور الثمانية في يورو 2020، بنتيجة 2 - صفر الأحد.



وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية يوم الاثنين: سنسعى بالطبع إلى إنعاش مجموعة اللاعبين من الناحية النفسية عبر منحهم بعض الوقت خارج المنافسات بعد نهاية الموسم.

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وتابع: لكن إذا بدأنا نفكر في أنه لا يجب علينا الحضور بقوة في يونيو لأن التصنيف العالمي للمنافسين الاثنين المقبلين ليس مرتفعا مثل المنافسين اللذين التقيناهما، فسنواجه أزمة حقا.

وختم ساوثغيت: هذا ليس النهج الذي سنتبعه، ولا أعتقد أن الفريق بهذه العقلية.