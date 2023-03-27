مارتينيز: رونالدو يملك خبرة فريدة من نوعها

أثنى روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، على كريستيانو رونالدو "38 عاما" بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه 6 - صفر على لوكسمبرغ.

وكان رونالدو سجل هدفين أمام ليختنشتاين يوم الخميس الماضي، ثم سجل هدفين آخرين يوم الأحد في أمام لوكسمبرغ، ليحقق المنتخب البرتغالي انتصارين في أول مباراتين بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

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وسجل جواو فيليكس وبرناردو سيلفا وأوتافيو ورافاييل لياو الأهداف الأخرى، وأثنى مارتينيز سريعا على مساهمة رونالدو في أول مباراتين يقود فيهما المدرب الإسباني المنتخب البرتغالي.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: كريستيانو لديه خبرة دولية مذهلة، على الأرجح فريدة من نوعها، لأنه اللاعب الوحيد الذي لعب 198 مباراة دولية. خبرته مهمة جدا في غرفة خلع الملابس.

وأعرب مدرب منتخب بلجيكا السابق، أنه أكثر سعادة بالحفاظ على نظافة الشباك أكثر من الأداء الهجومي، كما أثنى على مدافع المنتخب أنطونيو سيلفا "19 عاما"، الذي كان يلعب بديلا لجونكالو إيناسيو.

وقال مارتينيز: أقدر عدم دخول أهداف في مرمانا أكثر من تسجيل ستة أهداف، ركلة الجزاء والطريقة الهجومية الرائعة التي لعبنا بها هنا في لوكسمبرغ. هذه المباراة لم تكن سهلة. ما كان مهما في المباراتين هو العمل والاستمرارية.

وأضاف: الأمر لم يكن مجرد تغيير الخيارات. هناك العديد من الخيارات، التغيير تم بسبب المتطلبات البدنية. كان من المهم رؤية جونكالو إيناسيو يلعب بشكل جيد في المباراة الأولى (أمام ليختنشتاين)، ولكنه بالنسبة للاعب شاب، فإن ثلاثة أيام بعد مباراة، كانت مهمة أيضا بالنسبة له لكي يحصل على الراحة.

وأردف: كان من المهم رؤية أنطونيو سيلفا يلعب في مركز مهم، يحصل على الكرة ويتقدم أمام هجوم لوكسمبرغ.

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة العاشرة متفوقا على المنتخب السلوفاكي بفارق نقطتين، حيث تقام المباريات التالية في يونيو، عندما يستضيف المنتخب البرتغالي نظيره منتخب البوسنة والهرسك.