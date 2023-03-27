ناغلسمان مرشح لقيادة توتنهام

ذكرت وسائل إعلام أن جوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أصبح مرشحا لتدريب فريق توتنهام، بعدما قام النادي الإنجليزي بإقالة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

وذكرت صحيفة "ذا دايلي ميل" إن دانييل ليفي رئيس النادي يريد التحدث مع المدرب الألماني بشأن استعداده لتدريب الفريق.

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وأقيل ناغلسمان من تدريب فريق بايرن ميونخ يوم الجمعة الماضي، وتم استبداله بتوماس توخيل مدرب تشيلسي السابق.

وبعد أسبوع من التكهنات، فك توتنهام ارتباطه بكونتي مساء الأحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحاته الاستثنائية عقب تعادل مع ساوثهامبتون 3-3 الأسبوع الماضي، حيث تحدث بغضب بشأن لاعبيه الأنانيين.

وحتى نهاية الموسم، سيتولى مساعد المدرب كريستيان ستيليني تدريب الفريق.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن النادي يدرس أيضا عودة ماوريسيو بوكيتينو، الذي درب توتنهام في الفترة من 2014 إلى 2019، وقادهم لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.