الإصابة تبعد أولمو عن إسبانيا أمام اسكتلندا

ذكر تقرير إعلامي أن داني أولمو لاعب وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم سيغيب عن مواجهة المنتخب الاسكتلندي التي تقام في وقت لاحق من يوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وغاب أولمو عن قائمة المنتخب الإسباني لسبب غير معلوم، ولكن التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية ذكر أنه اضطر لعدم خوض المران الأخير كاملا، بسبب شكاوى بدنية.

مادة اعلانية

وتعافى لاعب وسط لايبزيغ لتوه من الإصابة بتمزق في الألياف العضلية قبل فترة التوقف الدولي، ولكنه سجل الهدف الافتتاحي في المباراة التي فاز بها المنتخب الإسباني على نظيره النرويجي 3 - صفر، وهي المباراة التي لعب فيها 67 دقيقة.

وذكر لايبزيغ أن أولمو أنهى المران مبكرا كإجراء احترازي. وسيعود اللاعب لناديه يوم الأربعاء وسيخضع لفحوص تحت إشراف أطباء النادي.