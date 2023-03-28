تسديدة بافارد تمنح فرنسا نقاط إيرلندا

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واصل المنتخب الفرنسي انطلاقته المميزة في بداية مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا "يورو 2024" وتغلب على مضيفه الإيرلندي 1 - صفر يوم الاثنين لتتصدر المجموعة الثانية.
وعلى ملعب استاد "أفيفا" في دبلن، حسم المنتخب الفرنسي المباراة بهدف وحيد سجله بنيامين بافارد مدافع بايرن ميونخ الألماني في الدقيقة 50 .
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وكان المنتخب الفرنسي قد استهل مشواره في التصفيات بفوز كبير على نظيره الهولندي 4 - صفر يوم الجمعة الماضي، وحقق انتصاره الثاني ضمن منافسات الجولة الثانية لينفرد بصدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.
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