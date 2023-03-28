اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كان توخيل مدرباً لتشيلسي مطلع الموسم الحالي

توخيل يقود تدريبات بايرن للمرة الأولى

ميونيخ - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قاد توماس توخيل، المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أول حصة تدريبية للفريق يوم الثلاثاء بدون اللاعبين الدوليين.

وانضم سفين أولريتش وإريك ماكسيم تشوبو موتينغ وليروي ساني وجواو كانسيلو وتوماس مولر مع آخرين من الفريق الأول بينما شارك اللاعبون الشباب جوستين يانيتزك وألكساندر بافلوفيتش وغابرييل ماروسيتش وتايشي فوكوي ويونس آيت عامر وأنجيلو بروكنر.

مادة اعلانية

وبعد محادثة مقتضبة والإحماء، قام اللاعبون بمناورات تنسيقية وتمرير وتدريبات فنية في الوقت نفسه، وعلى الملعب المجاور، أكمل جمال موسيالا تدريبه الفردي.

واستمر التدريب لقرابة الساعة وبعدها عقد توخيل جلسات خاصة مع عدد قليل من اللاعبين.

وتولى توخيل تدريب بايرن ميونخ خلفا ليوليان ناغلسمان، الذي أقيل الأسبوع الماضي، وسيقود الفريق للمرة الأولى أمام ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

ويتوقع أن يعود اللاعبون المتواجدون مع المنتخبات الوطنية، أمثال ليون غوريتسكا وجوشوا كيميتش، يوم الجمعة المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط