خليفة ميسي: تشافي ظلمني.. وبرشلونة لا يحترمني

يشعر الإسباني أنسو فاتي لاعب برشلونة بأن المدرب تشافي هيرنانديز ظلمه كثيراً في الموسم الحالي، معتبراً أن المعاملة التي يتلقاها لا توصف إلا بـ"عدم احترام" وذلك بعد تناقص دقائق لعبه.

وظهر فاتي للمرة الأولى مع برشلونة بعمر 16 عاماً في موسم 2019-2020 وقدم نفسه بشكل باهر للغاية، قبل أن يقرر النادي منحه القميص الأيقوني رقم 10 بعد رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 إثر عدم قدرة الإدارة على تمديد عقده.

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وخاض فاتي 24 مباراة في الدوري مع برشلونة هذا الموسم لكنه بدأ في تسع مناسبات فقط، مسجلاً 3 أهداف وصنع مثلها، فيما أهدر 6 فرص محققة للتسجيل في مسابقة الدوري وحدها.

ونقلت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية يوم الأربعاء تفاصيل لقاء ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة ووالد اللاعب للبحث عن حل لأنسو، إذ نقل فاتي الكبير انزعاج نجله من المعاملة التي يتلقاها من المدرب تشافي هيرنانديز، كونه لا يمنحه المزيد من وقت اللعب.

وواصلت: يشعر اللاعب ووالده بأن ما يفعله برشلونة معه – فاتي- ينم عن قلة احترام، كونه أحد مخرجات أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة وهو نجم الفريق المستقبل، مهددين بأنه إذا استمر الوضع سيفكر اللاعب بالرحيل عن النادي نهاية الموسم الحالي.

ولعب فاتي 96 مباراة مع برشلونة منذ ظهوره الأول في أغسطس 2019، سجل خلالها 25 هدفاً، لكنه تعرض إلى الكثير من الإصابات التي أثرت على مسيرته.

