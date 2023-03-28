ديشان عن تصدي مانيان: يساوي هدفاً

لم يتفاجأ ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم بالتصدي الرائع الذي قام به الحارس مايك مانيان في المباراة التي فاز بها الفريق على جمهورية إيرلندا 1 - صفر، حيث وصفه بأنه "يساوي هدفا".

وحافظ مانيان، حارس ميلان الإيطالي، على انتصار فرنسا في المباراة التي أقيمت بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بإنقاذ رائع مع اقتراب المباراة من نهايتها، حيث تمكن بطريقة ما من التصدي لضربة رأس ناثان كولينز.

مادة اعلانية

وجاء هذا الإنقاذ بعد أن تصدى لركلة جزاء في المباراة التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره الهولندي 4 - صفر في المباراة الأولى بالمجموعة الثانية، حيث أكد مانيان سريعا أحقيته بأن يصبح الخيار الأول في حراسة المرمى عقب اعتزال هوغو لوريس اللعب الدولي.

وبعد أن شاهد فريقه يحصد ست نقاط في أول مباراتين، كان ديشان سعيدا بالبداية الممتازة للتصفيات، بما في ذلك براعة مانيان في إيقاف التسديدات.

ونقلت صحيفة "ليكيب" تصريحات لديشان قال فيها :"هناك الكثير من الإيجابيات بعد حصد ست نقاط، وتسجيل خمسة أهداف والحفاظ على نظافة الشباك".

وأضاف: "جدول المباريات لم يعطينا هدية بمواجهة هولندا ثم أيرلندا. كنا أقل إشراقا اليوم عن يوم الجمعة الماضي. حصلنا على فرص أقل، ولكن يجب علينا أن نفوز بهذه المباريات".

وأكد: "أظهر الفريق حالة ذهنية وشخصية جيدة. هناك تصدي مايك. إنه يساوي هدفا. كنا قادرين على الرد وكنا أقل ذكاء من المباراة الأولى. منتخب أيرلندا دافع بشكل جيد. أنا سعيد وفخور بهذه المجموعة أمام منافسين مثل اللذين واجهناهما. إنه لأمر رائع حقا أن تحصد هذه النقاط الست".

وعن تصدي مانيان، أكد ديشان: "إنه تصدٍّ استثنائي. ولكني لست متفاجئا. أعلم ما هو قادر على فعله. هوجو أيضا كان قادرا على التصدي لمثل هذه الكرات. مايك لديه كل الإمكانات".

وأضاف: "كان هناك بالفعل ركلة جزاء تصدى لها أمام هولندا. ولكن هذا التصدي أغلى بكثير. لا توجد لدي شكوك أو عدم يقين بشأن الخلافة. عندما يستخدم مايك كل إمكاناته، يصبح في مستوى مرتفع للغاية".