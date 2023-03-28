شكوك حول جاهزية بارتي لمواجهة ليدز

تحوم الشكوك حول جاهزية توماس بارتي، قبل عودة فريق أرسنال لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مطلع الأسبوع المقبل، بعدما غاب عن مباراة منتخب بلاده غانا أمام أنغولا.

ولعب بارتي، 29 عاما، المباراة الأولى أمام منتخب أنغولا التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي وفاز بها المنتخب الغاني بهدف نظيف في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، ولكنه لم يشارك في مباراة يوم الاثنين التي انتهت بالتعادل 1 - 1 أمام نفس المنافس.

مادة اعلانية

وأوضح كريس هويتون، مدرب منتخب غانا، إنه فضل عدم المجازفة ببارتي، الذي غاب عن مباراتين لأرسنال في فبراير بسبب إصابة في الظهر، لأنه كان يعاني من مشكلة بسيطة.

وقال هويتون في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "توماس لديه بعض المشاكل الصغيرة. شعرنا أننا سنجازف بشدة لو بدأنا به اللقاء".

ويعود فريق أرسنال للمباريات يوم السبت المقبل بمواجهة فريق ليدز يونايتد، قبل أن يسافر إلى ليفربول بعدها بثمانية أيام.