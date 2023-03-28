كومان "مصدوم" من هولندا

قال رونالد كومان مدرب هولندا غاضبا إنه مصدوم من أداء لاعبيه في أسبوعه الأول في قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، وأكد أن الفريق في حاجة لتحسينات جذرية.

وجاءت عودة كومان لتدريب المنتخب لفترة ثانية خلفا للمدرب لويس فان غال مخيبة في بداية مشوار الفريق في تصفيات بطولة أوروبا 2024، وقال "يجب علينا التحسن. شعرت بصدمة كبيرة بما شاهدته".

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وبسبب إصابة فيروسية غاب خمسة لاعبين عن التشكيلة الأسبوع الماضي قبل التوجه إلى باريس، حيث خسرت هولندا 4-صفر أمام فرنسا. ولم يكن الفريق بالمستوى المطلوب بالنسبة لكومان رغم الفوز 3-صفر على منتخب جبل طارق يوم الاثنين.

وقال كومان "لم يكن المستوى جيدا، أنا محبط جدا. يجب أن يكون المستوى أفضل حقيقة. يجب أن نكون في حالة بدنية أفضل. كان المردود متواضعا جدا".

وأضاف "لقد كان أسبوعا سيئا، مرض الكثير من اللاعبين في البداية، ثم تعرضنا لخسارة ثقيلة أمام فرنسا وحتى أمام جبل طارق، لم يكن الأداء مقنعا. يجب أن يتحسن المستوى قريبا".

وتابع "لم أمر بمثل هذا الأسبوع في فترتي الأولى في تدريب المنتخب وأتمنى ألا يتكرر ثانية".

وأجرت هولندا تغييرات أمام منتخب جبل طارق، المصنف 200 عالميا، وبلغت نسبة استحواذها 72 بالمئة وصنعت 49 محاولة على المرمى، لكنها واجهت دفاعا متكتلا، وإن كان كومان رفض استخدام ذلك كمبرر.

وقال كومان "الوضع صعب، لكن بالطبع سجلنا عددا كافيا من الأهداف. وجدت أننا افتقرنا للدقة منذ البداية وكنا متكاسلين في بعض الأحيان. بدقة أكبر، كان من الممكن تسجيل المزيد من الأهداف.

كان المردود أقل بكثير مما كنت آمله".