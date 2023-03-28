مدافع توتنهام يخضع لجراحة في الركبة

أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مدافع إيمرسون رويال سيخضع لجراحة في الركبة، بعد إصابته خلال اللعب مع منتخب البرازيل.
وأصيب إيمرسون (24 عاما) في الوقت بدل الضائع خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام المغرب في مباراة ودية يوم السبت.
وقال توتنهام "يمكن التأكيد أن إيمرسون رويال تعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال اللعب مع منتخب البرازيل مطلع الأسبوع. سيخضع لجراحة قبل أن يبدأ مرحلة التعافي مع جهازنا الطبي".
ويبحث توتنهام عن مدرب جديد خلفا لأنطونيو كونتي، وسيلعب في أبريل مع ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وسط محاولة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.
ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطتين عن نيوكاسل خامس الترتيب الذي خاض مباراتين أقل.
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